Симеоне: «У «Брюгге» динамичный стиль игры с атакующим прессингом на половине поля соперника»

Симеоне поделился мнением об игре «Брюгге» перед матчем команды с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру «Брюгге» перед предстоящей встречей команд в Лиге чемпионов.

«У «Брюгге» отличный тренер, исповедующий превосходный динамичный стиль игры с мощным атакующим прессингом на половине поля соперника. Этот стиль принес команде несколько чемпионских титулов подряд, и в этом сезоне команда продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов. Она обыграла «Байер» и забила четыре мяча «Порту», что говорит о многом», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч «Брюгге» — «Атлетико» пройдет сегодня, 4 октября, и начнется в 19:45 (мск).