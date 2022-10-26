Индзаги — о матче с «Викторией» в ЛЧ: «Предстоящая игра для нас словно финал»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал матч с «Викторией» Пльзень в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Такая команда как у нас должна расти. У нас отличные защитники, мы можем здорово играть без мяча. Проблемы в обороне — это проблема всей команды. Знаем, что предстоящий матч словно финал. Мы попали в гораздо более трудную группу, чем в прошлом году. Знаем, что завтра мы должны выйти в плей-офф», — привожит слова Индзаги сайт УЕФА.

Матч «Интер» — «Виктория» состоится сегодня, 25 октября. Начало — в 20.45 мск.

Итальянская команда занимает второе место в группе C (7 очков), чешский клуб находится на четвертой строчке (0 очков).