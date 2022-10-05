Главный тренер «Виктории»: «Бавария» показала свой класс, мы пока не можем играть на таком уровне»

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Главный тренер «Виктории» Михал Билек объяснил поражение от «Баварии» (0:5) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария» показала свой класс. Мы пока не можем играть на таком уровне. Скорость ее игроков и их способность быстро плести комбинации доставили нам проблемы. Ребята старались, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Билека сайт УЕФА.
«Виктория» после трех туров занимает последнее место в группе С (0 очков). 13 октября команда проведет ответный матч против «Баварии» уже на своем поле.
Методология
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Основные источники исследования