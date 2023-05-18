Гути: «Я не увидел «Реал» на поле – сыграли плохо. «Сити» все делал идеально»

Бывший полузащитник «Реала» Гути остался разочарован действиями команды в ответном матче с «Манчестер Сити» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я не увидел «Реал» на поле. Какой был план на матч? Было понятно, что «Реал» не получит возможности для контроля мяча, а «Сити» будет чаще атаковать. В матче были отрезки, когда «Реал» прессинговал, но не организованно — и это вводило футболистов в заблуждение. «Сити» же все делал идеально, а «Реал» не понимал, как с этим справиться. С другими соперниками «Реал» может больше владеть мячом, но не против «Сити».

«Реал» сыграл откровенно плохо. Тибо Куртуа выручал. Виноваты все. Не только Карло Анчелотти», — приводит слова Гути La Razоn.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 5:1 по сумме двух встреч и вышел в финал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Интером».

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».