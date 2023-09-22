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Лига чемпионов

Сегодня, 15:28

Игнатьев считает, что азиатская Лига чемпионов не сравнится с европейской

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями об уровне азиатской Лиги чемпионов.

«В обозримом будущем азиатская Лига чемпионов не способна сравняться с европейской ни по зрительскому интересу, ни по уровню футбола. Да и вообще, ни в чем. Строить какие-то иллюзии смысла нет. Да, сейчас отдельные представители элиты мирового футбола уехали играть, например, в Саудовскую Аравию, но все-таки основная масса мастеров высочайшего стремится остаться в Европе.

Я в свое время работал и в Саудовской Аравии, и в ОАЭ, они пытались и пытаются выйти на новый уровень, но не всем дано быть успешными в футболе. По разным причинам там это осуществить сложно. Не могу себе представить, что к клубам из Азии и Ближнего Востока будет больший интерес, чем к условным «Барселоне» и «Манчестер Сити». Я думаю, что при должных финансовых вливаниях развитие футбола лучше пойдет на африканском континенте, там материал лучше», — приводит Legalbet слова Игнатьева.

Игнатьев работал в таких командах из Азии, как «Рас-Аль-Хайма» (ОАЭ), «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) и олимпийская сборная Ирака.

Источник: Legalbet
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Борис Игнатьев
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