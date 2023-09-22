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Сегодня, 18:11

Нападающий «Порту» Галено признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Форвард «Порту» Галено признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

25-летний бразилец стал автором двух голов и результативной передачи в матче 1-го тура группового турнира ЛЧ против «Шахтера» (3:1).

Помимо Галено, на звание лучшего игрока недели претендовали Жоау Феликс («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал») и Мартин Эдегор («Арсенал»).

В текущем сезоне форвард провел за «Порту» 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Порту
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