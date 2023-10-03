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Лига чемпионов

Сегодня, 07:07

Индзаги оценил сильные стороны «Бенфики» перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал об ожиданиях от матча с «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это будет непростая, мы встретимся с командой, которая играет с очень высокой интенсивностью, которая, как и «Интер», выиграла все матчи в лиге, кроме одного. У них сменилось несколько игроков, потому что у них новый вратарь, два разных полузащитника, есть Ди Мария, сменился центральный нападающий. Но принципы игры остались прежними», — цитирует Индзаги la Repubblica.

«Интер» и «Бенфика» сыграют сегодня, 3 октября. Начало — в 22.00 мск.
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
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