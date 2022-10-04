«Интер» — «Барселона»: стартовые составы команд

В центральном матче игрового дня Лиги чемпионов «Интер» на своем поле примет «Барселону». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Интер»: Онана, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Корреа, Л.Мартинес.

Запасные: Ханданович, Ботис, Дюмфриз, Гальярдини, Гозенс, Джеко, Белланова, Аспани, Ачерби, Д'Амброзио, Карбони, Дзанотти.

«Барселона»: тер Штеген, М.Алонсо, Э.Гарсия, Кристенсен, С.Роберто, Педри, Бускетс, Гави, Дембеле, Рафинья, Левандовски.

Запасные: Пенья, Тенас, Пике, Фати, Ф.Торрес, Альба, Кессье, Бальде, Касадо, Торре.