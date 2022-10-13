Камоцци — о Кварацхелии: «Хвича проводит потрясающий сезон»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии против «Аякса» в Лиге чемпионов (4:2), где он отметился голом с пенальти.

«Хвича проводит потрясающий сезон, как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Италии. Я думаю, что он еще не на самой вершине и может улучшать игру больше и больше! Является ли он лидером команды? Лидер «Наполи» — Спаллетти. Он отличный тренер», — сказал Камоцци «СЭ».

12 октября 21-летний Хвича реализовал пенальти на 62-й минуте матча ЛЧ с «Аяксом». Также грузинский хавбек отдал результативную передачу на форварда Джакомо Распадори на 16-й минуте встречи.