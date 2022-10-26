Кассано считает, что Аллегри должен уйти из «Ювентуса»

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Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал работу главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Бенфики» (3:4) в Лиге чемпионов.
«Аллегри должен уйти, потому что он плох, когда он выигрывал, у него было 50 чемпионов в составе, а теперь, когда он должен дать что-то своё этой команде, мы видим результат», — цитирует Кассано Sport Paper.
Таким образом, «Ювентус» впервые с 2014 года пропустит плей-офф Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования