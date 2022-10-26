Кассано считает, что Аллегри должен уйти из «Ювентуса»

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал работу главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Бенфики» (3:4) в Лиге чемпионов.

«Аллегри должен уйти, потому что он плох, когда он выигрывал, у него было 50 чемпионов в составе, а теперь, когда он должен дать что-то своё этой команде, мы видим результат», — цитирует Кассано Sport Paper.

Таким образом, «Ювентус» впервые с 2014 года пропустит плей-офф Лиги чемпионов.