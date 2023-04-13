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Лига чемпионов

Сегодня, 17:25

Кечинов высказался о поражении «Наполи» от «Милана» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поражении «Наполи» от «Милана» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Заруба будет, сто процентов. И во вчерашней игре «Наполи» очень долго время владел преимуществом, были очень хорошие моменты. Дело в другом: «Наполи» с Осимхеном и без него — две большие разницы. Когда играет Осимхен, и Хвича по-другому действует, вся его игра направлена на этого нападающего, который очень хорошо знает свое дело и исправно забивает мячи, дающие «Наполи» результат. Исход противостояния будет зависеть от того, будет ли Осимхен играть в ответном матче. Если он сможет выйти, то у «Наполи» больше шансов пройти дальше. Если он не сыграет, то шансы 50 на 50», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

«Милан» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 1:0 благодаря голу Исмаэля Беннасера. Ответная встреча состоится в Неаполе 18 апреля. В других четвертьфинальных матчах «Интер» одержал победу со счетом 2:0 над «Бенфикой», «Челси» уступил «Реалу» 0:2, а «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» 3:0.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/13/20203891.shtml
Валерий Кечинов
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