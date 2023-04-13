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Лига чемпионов

Сегодня, 18:20

Мостовой считает, что бардак в «Челси» не скоро закончится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).

«Продолжится ли неудачное выступление «Челси»? Думаю, что это скоро не закончится. Во время вчерашней игры я решил посмотреть, кто сидит в запасе у «Челси». Там на скамейке еще десять хороших футболистов: тот же Хаверц, тот же Маунт и еще много кто. Какой у них теперь вектор развития? Понакупить всех, отдать кучу денег и все. Там в запасе сидит Мудрик за 100 миллионов евро. Что агенты там творят?» — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Ответный матч между командами пройдет 18 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005084282_aleksandr_mostovoy_dumayu_chto_bardak_v_chelsi_ne_skoro_zakonchitsya
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