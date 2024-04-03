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Лига чемпионов

3 апреля, 20:01

Коман верит, что «Бавария» сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением о возможной победе команды в Лиге чемпионов.

«Трофей Лиги чемпионов навсегда будет в моем сердце. Хочу снова добиться победы, испытать это чувство. Нам нужно отдать все, что у нас есть. Это нелегко, но, возможно, у нас получится это сделать в этом году», — цитирует Комана Bayern & Germany.

Футболист играет за «Баварию» с 2017 года. В сезоне-2019/20 команда выиграла Лигу чемпионов, обыграв в финале «ПСЖ».

В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» добралась уже четвертьфинала, в котором встретится с «Арсеналом». Первый матч состоится 9 апреля, ответный — 17 апреля.

Кингсли Коман
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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