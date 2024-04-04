Мюллер уверен в победе «Баварии» в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер выразил уверенность в победе своей команды над «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра состоится 9 апреля в Лондоне.

«Это уже не тот «Арсенал», с которым «Бавария» всегда уверенно справлялась в прошлом. Предстоит много работы, но я убежден, что мы победим «канониров», — цитирует Мюллера Get German Football News.

Ответная встреча команд состоится 17 апреля в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».