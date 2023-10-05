Коштинья: «У «Порту» все отняла одна ошибка, а ошибки в Лиге чемпионов обходятся дорого»

Победитель финала-2004 в составе «Порту» Коштинья прокомментировал поражение португальской команды от «Барселоны» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Горький для «Порту» вечер. Он отчаянно сражался с сильной барселонской командой, часто создавая остроту в штрафной площади соперника. Однако все отняла одна ошибка, а ошибки в этом турнире обходятся дорого. Ферран Торрес извлек максимум пользы из той ситуации. «Порту» старался, но потерпел в ключевых эпизодах неудачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Коштинью.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).