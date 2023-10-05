Леао: «Милан» не может быть доволен ничьей с «Боруссией»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леао прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не можем быть довольны. В первой игре мы также контролировали ситуацию на поле, создавали моменты, но не забили. Мы не слишком хорошо начали, но потом создали моменты и должны были брать три очка. В Лиге чемпионов ты рискуешь, если не забиваешь. К счастью, они тоже не забили», — цитирует пресс-служба УЕФА Леао.

«Милан» с 2 очками занимает 2-е место в группе F. «Боруссия» идет последней (1 очко).