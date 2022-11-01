Сегодня, 21:00
1 ноября «Ливерпуль» дома примет «Наполи» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия), начало — в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Наполи». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.45.
«Ливерпуль» с 12 очками занимает второе место в группе А. «Наполи» — первый с 15 баллами.
В составе итальянской команды выступает экс-нападающий «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования