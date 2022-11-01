1 ноября «Ливерпуль» дома примет «Наполи» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия), начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Наполи». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

«Ливерпуль» с 12 очками занимает второе место в группе А. «Наполи» — первый с 15 баллами.

В составе итальянской команды выступает экс-нападающий «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия.