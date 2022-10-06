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Лига чемпионов

Сегодня, 05:34

Лопетеги попрощался с «Севильей» после поражения от «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хулен Лопетеги.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги после поражения от «Боруссии» (1:4) в 3-м туре Лиги чемпионов попрощался с командой. После этой игры специалист был отправлен в отставку.

«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце, — это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам «Севильи», игрокам, всем, кто работает на благо «Севильи». У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно — жаль покидать клуб, который я люблю и который вне всяких сомнений будет развиваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Лопетеги.

После трех туров «Севилья» набрала всего 1 очко и занимает 3-е место в группе G. «Боруссия» идет на 6-й строчке.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035686--sevilla-vs-dortmund/
Хулен Лопетеги
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Севилья
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