Дарами считает, что вратарь «Копенгагена» здорово сыграл в матче с «Сити»

Нападающий «Копенгагена» Дарами прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«Мы много времени провели в обороне, но ничего другого не остается, когда играешь с таким сильным соперником. Мы боролись, делали все возможное. Старались закрывать их, Грабара здорово играл в воротах, но им все равно удалось забить пять мячей», — цитирует пресс-служба УЕФА Дарами.

«Манчестер Сити» с 9 очками занимает первое место в своей группе. У «Копенгагена» 1 очко.