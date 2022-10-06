Дарами считает, что вратарь «Копенгагена» здорово сыграл в матче с «Сити»

Сегодня, 05:42
Нападающий «Копенгагена» Дарами прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.
«Мы много времени провели в обороне, но ничего другого не остается, когда играешь с таким сильным соперником. Мы боролись, делали все возможное. Старались закрывать их, Грабара здорово играл в воротах, но им все равно удалось забить пять мячей», — цитирует пресс-служба УЕФА Дарами.
«Манчестер Сити» с 9 очками занимает первое место в своей группе. У «Копенгагена» 1 очко.