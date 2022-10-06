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Лига чемпионов

Сегодня, 05:42

Дарами считает, что вратарь «Копенгагена» здорово сыграл в матче с «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Копенгагена» Дарами прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«Мы много времени провели в обороне, но ничего другого не остается, когда играешь с таким сильным соперником. Мы боролись, делали все возможное. Старались закрывать их, Грабара здорово играл в воротах, но им все равно удалось забить пять мячей», — цитирует пресс-служба УЕФА Дарами.

«Манчестер Сити» с 9 очками занимает первое место в своей группе. У «Копенгагена» 1 очко.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035685--man-city-vs-copenhagen/
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