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Лига чемпионов

6 ноября, 23:00

«Милан» — «ПСЖ»: время начала и трансляция матча Лиги чемпионов

«Милан» примет «ПСЖ» в Лиге чемпионов 7 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «ПСЖ».
Фото AFP
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«Милан» на своем поле примет «ПСЖ» в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Игра пройдет на стадионе Giuseppe Meazza в Милане, Италия. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Милан» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
ПСЖ
Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 22.45 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После трех туров «Милан» набрал 2 очка и занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы F. В активе «ПСЖ» 6 баллов, команда единолично лидирует в группе.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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