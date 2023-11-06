«Манчестер Сити» на своем поле примет «Янг Бойз» в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Игра пройдет на стадионе Etihad Stadium в Манчестере, Англия. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч! Футбол 3», а также сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 22.45 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После трех туров «Манчестер Сити» набрал максимальные 9 очков и лидирует в турнирной таблице группы G. В активе «Янг Бойз» 1 балл, команда занимает третье место.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры