Нагельсманн — о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: «Это была наша цель, и мы ее достигли»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Викторией» (4:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Всегда приятно побеждать на выезде. Мы набрали 12 очков в четырех матчах в самой сложной группе, и мы уже вышли в 1/8 финала. Эта победа дает нам необходимое спокойствие перед воскресным матчем с «Фрайбургом». Это была наша цель, и мы ее достигли», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

«Бавария» с 12-ю очками занимает первое место в группе С и уже гарантировала себе выход в плей-офф. «Виктория» пока не набрала ни одного очка.