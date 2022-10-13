Хави: «Барселона» допустила ошибки, которые нельзя позволять себе в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Мы допустили ошибки, подобные которым нельзя позволять себе в этом турнире. Теперь нам надо положиться на характер и веру в успех, снова взяв себя в руки. В этом розыгрыше мы не проявили себя с лучшей стороны, но у нас еще есть чемпионат, Кубок, Суперкубок на внутренней арене — сезон-то длинный. Тактически замысел был хорош. Возможно, мы сбавили в интенсивности во втором тайме. Мы — команда, так что я не буду выделять кого-либо из игроков. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле допускают ошибки, значит, это мои неудачи», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.