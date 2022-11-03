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Лига чемпионов

Сегодня, 00:00

Сон Хын Мин будет прооперирован из-за травмы глаза

Руслан Минаев
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин будет прооперирован из-за травмы глаза, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).

У 30-летнего корейца диагностирован перелом вокруг глаза.

При этом, пресс-служба «шпор» не уточняет сроки восстановления форварда.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 18 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
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