Сон Хын Мин будет прооперирован из-за травмы глаза

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин будет прооперирован из-за травмы глаза, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).

У 30-летнего корейца диагностирован перелом вокруг глаза.

При этом, пресс-служба «шпор» не уточняет сроки восстановления форварда.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 18 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.