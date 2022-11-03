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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин будет прооперирован из-за травмы глаза, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).
У 30-летнего корейца диагностирован перелом вокруг глаза.
При этом, пресс-служба «шпор» не уточняет сроки восстановления форварда.
В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 18 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.
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Основные источники исследования