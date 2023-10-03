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Лига чемпионов

3 октября, 23:56

Гол и передача Беллингема принесли «Реалу» победу над «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Наполи» — «Реал».
Фото Reuters
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«Реал» на выезде одержал победу над «Наполи» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился голевой передачей на Винисиуса Джуниора (27-я минута) и голом на 34-й минуте. Еще один гол записан как автогол голкипера неаполитанцев Мерета — на 78-й минуте мяч после удара Федерико Вальверде от перекладины отскочил в спину вратаря и залетел в ворота.

За «Наполи» забили Лео Эстигор (19-я минута) и Петр Зелиньски, реализовавший пенальти на 54-й минуте.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает второе место в квартете.

В следующем туре мадридцы отправятся в гости к «Браге», а «Наполи» на выезде сыграет с берлинским «Унионом». Оба матча пройдут 24 октября.

Лига чемпионов. Группа C
03 окт, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:3
Реал

В параллельном матче «Интер» на своем поле обыграл «Бенфику» (1:0) в матче группы D. Победу черно-синим принес гол Маркуса Тюрама, француз отличился на 62-й минуте.

«Интер» с 4 очками идет на втором месте в группе D. Лиссабонцы после двух поражений замыкают квартет.

Лига чемпионов. Группа D
03 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Бенфика
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
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