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Лига чемпионов

Сегодня, 04:06

Тренер «Копенгагена» — о ничьей с «Баварией»: «Нам пока нечему радоваться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп прокомментировал ничью с «Баварией» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Нам пока нечему радоваться. Сделаем все возможное, чтобы завершить дело против «Галатасарая». Знаю, что возможны многие сценарии, но, мне кажется, нам удалось удивить. Мы не просто боремся за выход в плей-офф. Наша судьба находится в наших собственных руках», — цитирует пресс-служба УЕФА Нееструпа.

«Бавария» набрала 13 очков и лидирует в группе А (ранее команда уже гарантировала себе выход в плей-офф). «Копенгаген» поднялся на 2-ю строчку, обойдя по дополнительным показателям «Галатасарай» (по 5 очков).

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039156--bayern-vs-copenhagen/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Копенгаген
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