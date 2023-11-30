Эз — о разгроме от «Арсенала»: «Рассчитывали на другой результат»

Главный тренер «Ланса» Франк Эз прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:6) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы рассчитывали на другой результат. Я не успел пересмотреть все голы, но думаю, что мы разочаруемся своими действиями как минимум в первых четырех. Когда ты допускаешь слишком много ошибок против такой команды, приходится платить за это», — цитирует пресс-служба УЕФА Эза.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Ланс» с 5 очками занимает 3-е место в группе.