Педри: «Барселона» не ожидала такого результата в Лиге чемпионов. Нам очень жаль»

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Полузащитник «Барселоны» Педри сказал, что клуб еще не потерял надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Каталонцы потеряют шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.
«Мы не ожидали такого результата в Лиге чемпионов. Но это случилось. Нам очень жаль. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, хоть у нас и есть небольшая надежда, что в матче «Виктории» и «Интера» будет нужный нам результат. Нужно дождаться итога. Но мы осознаем, что это очень сложная ситуация», — приводит слова Педри Marca.
26 октября «Барселона» дома сыграет с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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