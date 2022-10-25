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Лига чемпионов

Сегодня, 13:52

Педри: «Барселона» не ожидала такого результата в Лиге чемпионов. Нам очень жаль»

Педри сказал, что «Барса» еще не потеряла надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри сказал, что клуб еще не потерял надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Каталонцы потеряют шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Мы не ожидали такого результата в Лиге чемпионов. Но это случилось. Нам очень жаль. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, хоть у нас и есть небольшая надежда, что в матче «Виктории» и «Интера» будет нужный нам результат. Нужно дождаться итога. Но мы осознаем, что это очень сложная ситуация», — приводит слова Педри Marca.

26 октября «Барселона» дома сыграет с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/10/25/634d29fe268e3ee7538b4574.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
0
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