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Сегодня, 15:36

Мостового удивил уход Дзюбы из «Локомотива»: «Он может играть за любой российский клуб еще 3-4 года»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Он полтора года играл за «Локомотив», приносил пользу команде. Думаю, что Дзюба и дальше будет играть в футбол. Когда Артем вернулся из Турции в Россию, я сказал, что он может играть за любой российский клуб еще 3-4 года. Придерживаюсь такого же мнения до сих пор. Конечно, меня удивило решение руководства «Локомотива» расстаться с Дзюбой», — сказал Мостовой «СЭ».

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.

Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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