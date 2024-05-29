Мостового удивил уход Дзюбы из «Локомотива»: «Он может играть за любой российский клуб еще 3-4 года»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Он полтора года играл за «Локомотив», приносил пользу команде. Думаю, что Дзюба и дальше будет играть в футбол. Когда Артем вернулся из Турции в Россию, я сказал, что он может играть за любой российский клуб еще 3-4 года. Придерживаюсь такого же мнения до сих пор. Конечно, меня удивило решение руководства «Локомотива» расстаться с Дзюбой», — сказал Мостовой «СЭ».

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.