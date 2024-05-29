«Матч ТВ» не покажет матчи Украины на Евро-2024. Федеральный канал поделил трансляции с Okko

Чемпионат Европы в России покажут две платформы.

Вопрос с трансляциями матчей Евро-2024 наконец разрешился: все встречи континентального первенства покажут «Матч ТВ» и Okko.

«Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнерство Okko и «Матч ТВ» — знаковый момент для истории спортивных трансляций», — заявил гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин.

Эпопея с распределением прав заставила понервничать многих фанатов футбола. В конечном итоге обе стороны решили, что лучше дружить и сотрудничать. На это намекнула заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, опубликовав видео с кадрами из фильма «Убить Билла-2».

Более того, Канделаки назвала грядущие трансляции «первый шагом» в большом сотрудничестве:

«Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko».

Права изначально были у Okko

В чем же была проблема? Летом 2023-го компания «Телеспорт Груп» продала права на показ Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ». Это вызвало бурю негодования у онлайн-кинотеатра Okko — там заявили, что еще в 2021 году купили у «Телеспорт Груп» права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, аж до 2028 года. Притом всю сумму за права Okko перечислил авансом.

В онлайн-кинотеатре сообщили, что уведомили руководство «Газпром-медиа» (холдинга, в который входит «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые документы. У Okko права на трансляцию квалификационных матчей чемпионатов Европы-2024 и -2028, а также отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Разбирались долго, но все решилось мирным путем. А вот у «Телеспорт Груп» большие проблемы. Глава компании Петр Макаренко находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными со спортивными трансляциями».

Фото Global Look Press

Как будут показывать Евро?

Матчи поделены. «Матч ТВ» забрал себе 34 встречи, включая все игры 1/8 финала и сам финал). Только в сервисе Okko можно будет посмотреть остальные 17 игр (часть матчей группового этапа + три встречи плей-офф). При этом в онлайн-кинотеатре есть доступ к прямому эфиру «Матч ТВ», так что подписчики смогут увидеть все матчи на этой платформе.

На федеральном канале, например, не покажут матчи сборной Украины на групповом этапе. Что будет, если команда выйдет в 1/8 финала, — пока непонятно. Возможно, произойдут изменения в сетке вещания.

Расписание трансляций игр чемпионата Европы по футболу в прямом эфире на «Матч ТВ» и Okko

Групповой этап

1 тур

Германия — Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Венгрия — Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko

Испания — Хорватия, 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Италия — Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Польша — Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko

Словения — Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Сербия — Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00 / Okko

Бельгия — Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Австрия — Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Турция — Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Португалия — Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

2 тур

Хорватия — Албания, 19 июня, 16:00 / Okko

Германия — Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Шотландия — Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словения — Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko

Дания — Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Испания — Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00 / Okko

Польша — Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды — Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Грузия — Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko

Турция — Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Бельгия — Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko

3 тур

Швейцария — Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Шотландия — Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko

Албания — Испания, 24 июня, 22:00 / Okko

Хорватия — Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды — Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko

Франция — Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Англия — Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Дания — Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko

Словакия — Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00 / Okko

Грузия — Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Чехия — Турция, 26 июня, 22:00 / Okko

Плей-офф

1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 1 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 1 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 2 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 2 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 5 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 5 июля, 22:00 / Okko

1/4 финала, 6 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 6 июля, 22:00 / Okko

1/2 финала, 9 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko

Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ»