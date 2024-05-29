«Матч ТВ» не покажет матчи Украины на Евро-2024. Федеральный канал поделил трансляции с Okko

Сегодня, 17:20
Вопрос с трансляциями матчей Евро-2024 наконец разрешился: все встречи континентального первенства покажут «Матч ТВ» и Okko.
«Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнерство Okko и «Матч ТВ» — знаковый момент для истории спортивных трансляций», — заявил гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин.
Эпопея с распределением прав заставила понервничать многих фанатов футбола. В конечном итоге обе стороны решили, что лучше дружить и сотрудничать. На это намекнула заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, опубликовав видео с кадрами из фильма «Убить Билла-2».
Более того, Канделаки назвала грядущие трансляции «первый шагом» в большом сотрудничестве:
«Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko».
В чем же была проблема? Летом 2023-го компания «Телеспорт Груп» продала права на показ Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ». Это вызвало бурю негодования у онлайн-кинотеатра Okko — там заявили, что еще в 2021 году купили у «Телеспорт Груп» права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, аж до 2028 года. Притом всю сумму за права Okko перечислил авансом.
В онлайн-кинотеатре сообщили, что уведомили руководство «Газпром-медиа» (холдинга, в который входит «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые документы. У Okko права на трансляцию квалификационных матчей чемпионатов Европы-2024 и -2028, а также отборочного турнира чемпионата мира-2026.
Разбирались долго, но все решилось мирным путем. А вот у «Телеспорт Груп» большие проблемы. Глава компании Петр Макаренко находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными со спортивными трансляциями».
Матчи поделены. «Матч ТВ» забрал себе 34 встречи, включая все игры 1/8 финала и сам финал). Только в сервисе Okko можно будет посмотреть остальные 17 игр (часть матчей группового этапа + три встречи плей-офф). При этом в онлайн-кинотеатре есть доступ к прямому эфиру «Матч ТВ», так что подписчики смогут увидеть все матчи на этой платформе.
На федеральном канале, например, не покажут матчи сборной Украины на групповом этапе. Что будет, если команда выйдет в 1/8 финала, — пока непонятно. Возможно, произойдут изменения в сетке вещания.
Групповой этап
1 тур
2 тур
3 тур
Плей-офф
1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 1 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 1 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 2 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 2 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 5 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 5 июля, 22:00 / Okko
1/4 финала, 6 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 6 июля, 22:00 / Okko
1/2 финала, 9 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko
Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ»