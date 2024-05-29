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Сегодня, 16:45

Слишкович ушел из «Спартака». Его амбиции выше, чем быть помощником Станковича

«Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича из клуба
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Владимир Слишкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Владимир здорово воспользовался отведенным во главе красно-белых временем.

Владимир Слишкович покинул «Спартак». Никакого скандала, никакой подоплеки здесь нет. Да, при объявлении о назначении Деяна Станковича главным тренером клуб сообщил, что Слишкович остается в штабе. Первоначально боснийца такой вариант устроил, но за эти две недели он передумал и понял, что все же хочет быть главным, а не помощником.

Одной из причин, по данным «СЭ», стало желание 41-летнего специалиста получить постоянную надбавку к зарплате в таком размере, что она почти ставила бы его в один ряд с главным тренером (кем бы тот ни был). При этом за результаты работы в качестве «и.о.» красно-белые выплатили Владимиру солидный бонус.

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Подозрения в том, что решение по Слишковичу не окончательное, возникли на вечере закрытия сезона РПЛ в минувшее воскресенье. Там Владимир неожиданно стал едва ли не главным действующим лицом и раздал интервью чуть ли не больше всех остальных вместе взятых. Теперь понятно, что на тот момент он все уже решил и просто начал «продавать» себя. Чуть раньше обратило на себя внимание и признание Слишковича в том, что он не знает Станковича и вообще никогда с ним не общался. Сказано это было уже после назначения, и в этом свете уход боснийца видится еще более понятным.

Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Работой главным тренером «Спартака» Слишкович произвел хорошее впечатление. Во-первых, сменил утомившего всех Абаскаля, успокоил команду и на фоне предшественника сумел чисто по-человечески расположить к себе. Во-вторых, команда показывала неплохие результаты: «Спартак» при Слишковиче так ни разу и не проиграл в РПЛ. «Неплохие», потому что единственное поражение случилось в очень важном матче: в Кубке красно-белые остановились в шаге от главного финала, уступив вылетевшей в итоге из РПЛ «Балтике». А еще «Спартак» хоть и прибавил в обороне, но в атаке не стал более производительным. Матчей с нулем впереди было действительно много.

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Слишкович плодотворно провел время во главе «Спартака». Он здорово воспользовался большой витриной, создав себе хорошую репутацию и получив солидную строчку в резюме. С клубом он расстался абсолютно нормально, так что осталось только поблагодарить его и пожелать Владимиру удачи, что «Спартак» и сделал. Если Слишкович все же останется в нашем чемпионате, за ним будет интересно понаблюдать. В любом случае в новый клуб он зайдет с хорошим бэкграундом.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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