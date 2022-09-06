Беллингем: «Не помню, чтобы у «Копенгагена» что-то получалось, так что мы довольны игрой»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Копенгагеном» (3:0) в матче первого раунда группы G Лиги чемпионов.

«Трудно сказать, как выглядит сегодняшнее выступление. Если честно, я мало что помню, но думаю, что мы были довольно хороши, много доминировали. Я не помню, чтобы у «Копенгагена» что-то получалось, кроме гола, который был отменен. Так что мы очень довольны игрой.

Сегодняшняя игра была очень важной. Главное для нас — стараться быть как можно более последовательными, упорно работать, чтобы оставаться в соревнованиях как можно дольше. Если мы сможем продолжать в том же духе, думаю, у нас все будет хорошо», — приводит слова Беллингема сайт УЕФА.

Следующий матч на групповом этапе Лиги чемпионов «Боруссия» проведет 14 сентября против «Манчестер Сити»