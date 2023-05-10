Грилиш — о полуфинале ЛЧ с «Реалом»: «Перед игрой мне написала мама: «Это те ночи, о которых ты мечтал с детства»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что перед первым матчем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов ему написала мама.

«Перед игрой я получил сообщение от мамы, в котором говорилось: «Это те ночи, о которых ты мечтал с детства». Это правда — играя в полуфинале Лиги чемпионов, который, наверное, смотрит весь мир, ты щипаешь себя. Я ничуть не нервничал, но подумал: «Это жизнь, ведь так?» — сказал хавбек после игры.

Ответная игра пройдут 17 мая в Манчестере и начнется в 22.00 мск.