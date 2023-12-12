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Сегодня, 22:45

«Порту» — «Шахтер»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Порту» сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов 13 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сержиу Консейсау, главный тренер ФК «Порту».
Фото AFP
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«Порту» примет «Шахтер» в Лиге чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Игра пройдет на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Порту» — «Шахтер» можно в матч-центре на нашем сайте. Права на показ Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ», ни один телеканал не включил в свою сетку этот матч.

В группе Н португальцы и украинцы набрали одинаковое количество очков — по 9. Но «Порту» опережает по дополнительным показателям и занимает 2-е место. «Шахтер» находится на 3-й строчке в квартете.

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
Шахтер

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Порту
ФК Шахтер (Донецк)
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