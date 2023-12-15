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Лига чемпионов

Сегодня, 09:18

Дюгарри — об игре Мбаппе в матче против «Боруссии»: «Он не приложил никаких усилий»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал выступление форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1:1).

По его мнению, футболист недостаточно усердно работает на благо своей команды.

«Я обвиняю его в таком отношении. Я понимаю, что ему важна статистика. Он знал, что это матч, в котором от него ждали помощи. Он должен был быть лидером «ПСЖ». Нет сомнений в его качествах, но он парень, которого не волнуют никакие оборонительные задачи. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит от него в 3, 4, 5 м. Я видел пассивного Мбаппе и был очень-очень разочарован его поведением. Ему нужно понять, что лидер должен подавать пример и переживать за команду. Я помню Зизу. Он так старался, так много бегал, так много защищался. Зизу был командным игроком, а Мбаппе — индивидуалист», — приводит Goal слова Дюгари.

«ПСЖ» занял второе место в группе F с 8 очками. Парижане опередили ставший третьим «Милан» по дополнительным показателям. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/kylian-mbappe-slammed-for-performance-dortmund-as-psg-scrape-through-champions-league/blt8025286667a67637#cs62892656d419cb1a
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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