А также сравнил его с Миранчуком.

Массимо Каллегари — ведущий футбольный комментатор концерна «Медиасет». Он работал на матче «Интер» — «Реал Сосьедад» (0:0) и поделился своим мнением об игре Арсена Захаряна.

— Как вам игра Захаряна против «Интера»?

— Впервые видел его игру живьем. Захарян достойно смотрелся на «Сан-Сиро». Кажется, он начал матч на непривычной ему позиции, но свое дело сделал неплохо. Как понимаю, во втором тайме он играл уже в более знакомых для себя рамках — поближе к чужим воротам. Этот парень — большой талант, он заслужил свое право сыграть в Лиге чемпионов. Но для него все ведь только начинается, поэтому раньше времени говорить о том, в кого он вырастет, я бы не стал. Захаряну еще надо как следует адаптироваться и закрепиться в составе, ведь пока он заменяет игрока старта, у которого травма.

— Вам доводилось видеть игру Захаряна за «Динамо»? Если да, то в чем разница?

— Когда готовлюсь к репортажам с участием итальянских клубов, стараюсь изучить каждого игрока из стана соперников, особенно новичков. Я несколько лет подряд комментировал ла лигу, поэтому неплохо знаю «Реал Сосьедад». Их давно тренирует Альгуасиль, да и костяк стабильный. Захаряна я особо до этого сезона не знал, так что искал о нем информацию где мог. Живьем я его игру за «Динамо» не видел, но даже по видео можно понять, что он выделялся и в своей команде, и в вашем чемпионате. Думаю, что в Испании он пока не показывает всего того, на что способен. По нарезкам из РПЛ видно, что он может играть наглее и креативнее.

Арсен Захарян и Давиде Фраттези. Фото Global Look Press

— В какой роли вы его видите на поле?

— Я первый раз видел его игру вживую, поэтому мне трудно сделать глобальный вывод. Как понимаю, в России он был ярко выраженным атакующим игроком, но у него есть данные для того, чтобы играть и в опорной зоне. Захарян не стесняется отрабатывать в обороне, недаром ведь и желтую карточку с «Интером» получил. Арсен — хороший материал для грамотного тренера, который со временем может вылепить из него классного игрока.

— До Испании Захаряна сватали и в итальянские клубы. Он сделал правильный выбор?

— Правильный или нет — судить ему самому. Но он точно сделал хороший выбор, потому что нынешний «Реал Сосьедад» подходит ему по многим параметрам. Что касается серии А, то трудно рассуждать в сослагательном наклонении. Ваш Миранчук приезжал в серию А с перспективами, и у него тоже есть талант. Но в «Аталанте» он стал твердым игроком запаса. В сравнении с Миранчуком Захарян кажется мне более перспективным игроком для серьезных клубов из топ-5 лиг. Он уехал в Европу куда более молодым, однако и физически, и по характеру изначально видится мне более крепким и выносливым парнем, чем Миранчук.