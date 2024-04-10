«ПСЖ» — «Барселона»: Мбаппе и Ямаль выйдут в старте на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Тренерские штабы «Барселоны» и «ПСЖ» огласили стартовые составы на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Стартовые составы:

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Эрнандес, Ли, Фабиан Руис, Витинья, Асенсио, Дембеле, Мбаппе.

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Роберто, Гюндоган, де Йонг, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

В среду, 10 апреля, «ПСЖ» на своем поле примет «Барселону» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22.00 мск.