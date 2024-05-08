«Реал» — «Бавария»: Начо пихнул Киммиха в лицо — гол правильно отменен

На 71-й минуте ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» судья Шимон Марчиняк ошибочно не зафиксировал фол Начо, после чего мяч оказался в воротах мюнхенской команды.

На помощь арбитру пришли его видеоассистенты Томаш Квятковски и Бартош Франковски. После непродолжительного просмотра видеозаписи на мониторе Марчиняк быстро изменил решение, отменил взятие ворот и назначил штрафной удар в пользу «Баварии».

Поляки верно определили, что после розыгрыша углового удара Начо нарушил правила: в борьбе за позицию он пихнул Йозуа Киммиха двумя руками в лицо.