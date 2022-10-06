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Лига чемпионов

Сегодня, 03:43

Родригу — о победе над «Шахтером»: «Наша локальная неудача, что не смогли забить побольше»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Реала» Родригу прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Считаю, в этом наша локальная неудача, что мы не смогли забить побольше. Было создано множество голевых моментов, но, думаю, велика доля случая в том, что мы ограничились только двумя голами. Давайте надеяться на то, что в следующем матче реализуем больше», — цитирует пресс-служба УЕФА Родригу.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Реал» лидирует в группе F, набрав 9 очков. «Шахтер» занимает 2-ю строчку с 4 очками.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035684--real-madrid-vs-shakhtar-donetsk/
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