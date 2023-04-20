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Лига чемпионов

Сегодня, 06:29

Салихамиджич остался недоволен арбитром в матче с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич остался недоволен работой арбитра в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1).

«Мы провели очень хорошую игру, несмотря на то, что арбитр сегодня был плох. Мы должны забивать больше голов. Замена Левандовски? Мы все вместе планировали состав, в том числе и бывший тренерский штаб. Будем работать над этим летом», — приводит Twitter-страница «Bayern & Germany» слова Салихамиджича.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».

Эрлин Холанн в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo;. Для «Ман Сити» даже «Бавария» не конкурент. Хотя бы сейчас Пеп выиграет Лигу чемпионов?
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ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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