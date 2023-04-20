Кан: «Сильное выступление «Баварии», поведи мы в счете — «Сити» стало бы сложно»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан положительно оценил выступление команды в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Манчестер Сити» (1:1).

«В целом это было сильное выступление. Если бы мы повели в счете, наша вера в себя укрепилась бы, и для «Сити» ситуация стала бы непростой. Мы поставили на карту все, но этого было недостаточно. Насчет бундеслиги я не волнуюсь, команда сегодня показала, на что способна. Нам не хватает «девятки»? Сегодня одну мы видели, но этот футболист играет не за нас, к сожалению (имеется в виду Эрлин Холанн). А таких «девяток», как Левандовски, немного», — приводит слова Кана Bayern & Germany.

Первую игру с «Сити» «Бавария» проиграла со счетом 0:3 и по сумме двух матчей (1:4) покинула турнир. В полуфинале Лиги чемпионов английская команда сыграет с «Реалом».