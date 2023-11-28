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Лига чемпионов

28 ноября, 23:52

Сарри прокомментировал победу «Лацио» над «Селтиком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о победе над «Селтиком» (2:0) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас был хороший матч в потрясающей обстановке. Я рад за команду, болельщиков и президента. Мы все время хороши в Лиге чемпионов, но нам нужно вернуть этот уровень в серию А. В прошлом году мы хорошо выступали в чемпионате, а не в еврокубках. Это заставляет команду думать, что мы фокусируемся на одном турнире. Мы должны прийти в себя в чемпионате Италии, чтобы вернуться на место, которое будет отражать наш уровень», — приводит слова Сарри Lazio Channel.

После победы над «Селтиком» римляне с 10 очками лидируют в группе E. В серии А «Лацио» с 17 очками идет на 11-м месте после 13 туров.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лацио
ФК Селтик
Маурицио Сарри
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