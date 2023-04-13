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Сегодня, 13:31

Спаллетти пригрозил уйти с ответного матча ЛЧ с «Миланом», если фанаты «Наполи» не будут поддерживать команду

Мария Гусева
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти пригрозил уйти с ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана», если фанаты не начнут поддерживать клуб.

Во время домашнего матча 28-го тура серии А с «Миланом» (4:0) фанаты неаполитанцев молчали, выражая таким образом протест против работы руководства команды.

«Я не знаю, какой атмосферы ожидать в ответном матче, — цитирует Goal Спаллетти. — Я был очень огорчен из-за происходящего на стадионе во время предыдущей домашней игры с «Миланом». Был важный матч, а люди на трибунах молчали. Это то, чего я никогда не пойму. Если подобное повторится, я уйду со скамейки и просто поеду домой. Это что-то странное. Мы играли в абсурдной атмосфере, нас взяли в заложники. Я никогда не смогу этого понять».

Ответный матч между «Наполи» и «Миланом» пройдет в Неаполе 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Наполи
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