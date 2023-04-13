Гладилин: «У «Реала» преимущество над «Челси» по всем компонентам. Два мяча он не уступит в Англии»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «Реала» над «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:0).

«Мадрид — более опытная команда в плане еврокубков. У них лучше подбор футболистов и, самое главное, тренер очень опытный, он имеет преимущество перед Лэмпардом — специалистом, еще ничего не выигравшим. Так что здесь у «Реала» преимущество по всем компонентам, думаю, два мяча он не уступит в Англии», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Ответный матч между командами пройдет 18 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.