Спаллетти — о жеребьевке ЛЧ: «Только некомпетентные люди говорят, что «Милан» — хороший соперник для «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти высказался о результатах жеребьевки в Лиге чемпионов, его команда сыграет против «Милана».

«Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой. Уже слышал кое-какие разговоры. Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что «Милан» чувствует себя как дома в Лиге чемпионов — они семь раз выиграли турнир и уступают только «Реалу». Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 11 апреля, ответная встреча пройдет 18 апреля.