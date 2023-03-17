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Лига чемпионов

17 марта, 23:32

Масалитин отдал предпочтение «Манчестер Юнайтед» в паре с «Севильей» в 1/4 финала ЛЕ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, кому отдает предпочтение в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Севильи», которое произойдет в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

«На сегодняшний день, я думаю, что фаворита выделить нельзя. «Манчестер Юнайтед» более-менее стабилен в чемпионате, но бывают провалы. Они находятся на стадии, так скажем, формирования команды. Я думаю, на следующий год они преподнесут что-то хорошее, как «Арсенал» сейчас. Я отдам предпочтение здесь «Манчестеру», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов: «Реал» — «Челси», «Интер» — «Бенфика», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Милан» — «Наполи».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/17/19993321.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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