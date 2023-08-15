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Лига чемпионов

15 августа, 23:01

«Копенгаген» по пенальти обыграл «Спарту» в отборе Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Ладислав Крейчи и Джордан Ларссон.
Фото AFP
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«Копенгаген» в гостях обыграл «Спарту» в серии послематчевых пенальти в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 3:3 (4:2 пен). Первая игра завершилась вничью — 0:0.

Команды завершили основное время второго матча вничью 1:1. В дополнительное время «Копенгаген» и «Спарта» забили по два гола. У датского клуба отличился дублем Виктор Классон.

«Копенгаген» в финале отбора ЛЧ сыграет с «Ракувом».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
15 авг, 20:00. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
3:3
Копенгаген

«Брага» в гостях разгромила «Бачка-Тополу» — 4:1. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу португальского клуба.

В финале отбора «Брага» сыграет с победителем матча «Панатинаикос» — «Марсель».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
15 авг, 21:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Бачка-Топола
1:4
Брага
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брага
ФК Копенгаген
ФК Спарта (Прага)
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