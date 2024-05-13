«Сочи» еще может спастись, а «Пари НН» — напрямую отправиться в первую лигу.

В 28-м туре произошло несколько важных событий в подвале турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат» одержал пятую победу подряд и за два тура до конца оторвался от зоны стыковых матчей на шесть очков, фактически обезопасив себя от вылета из премьер-лиги. «Сочи» разгромил «Пари НН» со счетом 6:1 и сохранил шансы на продление прописки в элитном дивизионе. «Оренбург» и «Балтика» проиграли, а «Факел» с «Уралом» разделили очки между собой.

За два тура до конца чемпионата замыкающая шестерка РПЛ выглядит так:

Сразу у четырех команд — по 29 очков. Но почему они ранжированы именно таким образом?

Согласно регламенту РПЛ, при равенстве очков главным дополнительным показателем являются результаты очных встреч. Однако этот критерий применяется только в том случае, если все команды с одинаковым числом очков провели друг с другом идентичное количество встреч. На сегодня это не так: в 29-м туре между собой сыграют «Урал» и «Оренбург». Поэтому данный критерий в текущей таблице не учитывается.

Сейчас для распределения мест между этими четырьмя командами применяются другие дополнительные показатели. Первый из них — количество побед: у «Пари НН» их больше, поэтому он выше всех, а у «Факела» их меньше, поэтому он ниже. «Оренбург» пока обходит «Урал» из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Однако после 29-го тура, когда свой матч проведут «Оренбург» и «Урал», в силу вступит показатель очных встреч. Текущая мини-таблица очных игр между этими четырьмя командами выглядит так:

Пари НН — 29 очков

Оставшиеся соперники: ЦСКА (д), Крылья Советов (г)

Ни одна команда премьер-лиги еще не обезопасила себя от прямого вылета, в том числе «Пари НН». Нижегородцы пока идут выше конкурентов из-за большего числа побед, но рассчитывать на этот показатель в будущем нельзя, так как на финише сезона главным критерием при равенстве очков станут очные встречи.

Календарь у нижегородцев трудно оценить однозначно. С одной стороны, в соперниках команды из верхней половины таблицы. С другой, и ЦСКА, и «Крылья» уже не дотянутся до медалей, поэтому «Пари НН» будет мотивирован сильнее.

Оренбург — 29 очков

Оставшиеся соперники: Урал (г), Спартак (д)

В ближайшем туре «Оренбург» ждет уральское дерби с участием двух соперников, которые напрямую бьются за выживание. В заключительном матче команде Давида Деограсии предстоит не менее сложный матч со «Спартаком», который, вполне вероятно, еще будет иметь шансы на топ-3.

Урал — 29 очков

Оставшиеся соперники: Оренбург (д), ЦСКА (г)

Непростой график: прямой стык с «Оренбургом» и выезд к ЦСКА, где «Урал» никогда не побеждал.

Фото ФК «Факел»

Факел — 29 очков

Оставшиеся соперники: Локомотив (г), Ахмат (д)

У воронежцев есть преимущество над большинством соперников по борьбе за выживание: по результатам очных встреч «Факел» уступает только «Балтике». Однако команде Игоря Черевченко предстоит чрезвычайно тяжелый матч в следующем туре — в гостях у воспрянувшего и крайне мотивированного «Локомотива». Домашний матч с «Ахматом» на бумаге проще.

Балтика — 26 очков

Оставшиеся соперники: Ростов (г), Локомотив (д)

В отличие от конкурентов, «Балтика» еще участвует в другом турнире — во вторник калининградцам предстоит финал Пути регионов со «Спартаком». Затем «Балтика» отправится в гости к «Ростову», у которого в городе не работает аэропорт, а в финальный день РПЛ сойдется с «Локомотивом». Калининградцы отстают от зоны стыковых матчей на три очка, так что им как минимум нужно набирать столько же.

Сочи — 23 очка

Оставшиеся соперники: Краснодар (д), Рубин (г)

У «Сочи» нет выбора: отставание от 14-го места составляет шесть очков, так что черноморцы обязаны побеждать в каждой из оставшихся встреч. Но только у команды Роберта Морено в оставшихся двух турах в соперниках есть представитель топ-3 — «Краснодар», все еще рассчитывающий на золото.

Интересно, что у «Сочи» до сих пор остается шанс даже на прямое сохранение места в премьер-лиги, минуя стыковые матчи. Подробнее об этом — чуть ниже.

Что произойдет, если пять клубов наберут одинаковое число очков?

Существует три варианта, при которых сразу пять команд будут иметь идентичное число очков на финише.

Вариант 1

Если «Пари НН» и «Факел» проиграют в оставшихся матчах, «Балтика» наберет в них три очка, «Сочи» — шесть, а в матче «Урал» — «Оренбург» победят гости, то:

«Оренбург» займет 11-е место, а у пяти остальных команд будет равное число очков — по 29. В ход пойдет таблица очных встреч между этим квинтетом, где преимущество будет иметь «Сочи», а «Балтика» и «Пари НН» вылетят.

Вариант 2

Если «Пари НН» и «Факел» проиграют в оставшихся матчах, «Балтика» наберет в них три очка, «Сочи» — шесть, а в матче «Урал» — «Оренбург» победят хозяева, то:

«Урал» займет 11-е место, вторую бронь в РПЛ заберет «Факел», а в первую лигу напрямую отправятся «Сочи» и «Пари НН».

Вариант 3

«Пари НН», «Факел», «Оренбург» и «Урал» набирают в оставшихся матчах по одному очку, а «Балтика» — четыре. В этом случае «Сочи» занимает последнее место независимо от результатов, а у остальных команд будет по 30 очков. В мини-таблице личных встреч последнее место займет «Оренбург», а спасутся от прямого вылета «Урал» и «Балтика».

*В таблице учтена гипотетическая ничья в будущем матче «Урал» — «Оренбург». «Балтика» находится выше «Факела» из-за большего количества побед.