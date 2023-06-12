Тарханов: «Гвардиола взял команду, которая ничего не выигрывала, и сделал из нее чемпиона»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что рад за главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который выиграл с командой Лигу чемпионов.

«Я вообще болею за «Сити», мне нравится их стиль игры. Не скажу, что у них прямо звездная команда. Да, там собраны хорошие игроки, но они в целом встроены в командное построение. Это, конечно, заслуга Гвардиолы. Без него они ничего не выигрывали, а с ним взяли требл. Он взял команду, которая до него ничего не выигрывала, и сделал из нее чемпиона. Это однозначно заслуга тренера. Тем более, он в «Барселоне» и «Баварии» завоевывал множество трофеев. «Сити» был середняком, это многое говорит о нем», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов, победив в финале турнира «Интер» со счетом 1:0. Команда сделала требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и ЛЧ. Гвардиола возглавляет «горожан» с 2016 года.