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Лига чемпионов

12 июня, 22:51

Тарханов: «Гвардиола взял команду, которая ничего не выигрывала, и сделал из нее чемпиона»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что рад за главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который выиграл с командой Лигу чемпионов.

«Я вообще болею за «Сити», мне нравится их стиль игры. Не скажу, что у них прямо звездная команда. Да, там собраны хорошие игроки, но они в целом встроены в командное построение. Это, конечно, заслуга Гвардиолы. Без него они ничего не выигрывали, а с ним взяли требл. Он взял команду, которая до него ничего не выигрывала, и сделал из нее чемпиона. Это однозначно заслуга тренера. Тем более, он в «Барселоне» и «Баварии» завоевывал множество трофеев. «Сити» был середняком, это многое говорит о нем», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов, победив в финале турнира «Интер» со счетом 1:0. Команда сделала требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и ЛЧ. Гвардиола возглавляет «горожан» с 2016 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005156543_tarhanov_gvardiola__luchshiy_trener_mira
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Александр Тарханов
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