Петрушин: «Индзаги досконально изучил манеру игры соперника и выключил Холанна из игры»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о результате финального матча Лиги чемпионов.

«Обилия голов я точно не ждал. Я понимаю, что такое итальянский футбол с точки зрения игры в обороне. Надо приложить много усилий, чтобы забить итальянскому клубу. Именно оттуда пришел термин «Катеначчо». Помню, как «Интер» встречался с московским «Торпедо». В первом матче итальянцы одержали победу со счетом 1:0, а ответной игре не дали сопернику ничего создать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он ответил на вопрос, почему форвард «горожан» Эрлин Холанн не смог ничего противопоставить итальянской защите.

«Повторюсь, итальянцы здорово играют в обороне. Индзаги досконально изучил манеру игры соперника и выключил Холанна из игры. Его просто закрыли и не дали свободно играть», — добавил специалист.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов, победив в финале турнира «Интер» со счетом 1:0. Команда сделала требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и ЛЧ.